UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Tomasi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Tomasi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:02
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Tomasi AA'nın

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tomasi, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Tomasi, kategorisinde, Faiz Abu Rmeleh'nin "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafını tercih etti.

Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" fotoğrafına oy veren Tomasi, kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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