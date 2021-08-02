UNDP Temsilcisi Büyükelçi Vinton: "EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız"
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UNDP Temsilcisi Büyükelçi Vinton: "EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız"

UNDP Temsilcisi Büyükelçi Vinton: 'EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Büyükelçi Louisa Vinton, 10 Aralık'ta başlayacak olan EXPO 2021 Hatay için Antakya-Defne bölgesinde incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Büyükelçi Louisa Vinton, 10 Aralık'ta başlayacak olan EXPO 2021 Hatay için Antakya-Defne bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hatay'da bulunduğu süre zarfında çok olumlu durumlarla karşılaştığını söyleyen Büyükelçi Vinton, "Buranın kendine has bir enerjisi ve ruhu var. Buranın tarihini ve kültürünü öğrenmek bana farklı bir mutluluk kattı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

EXPO alanının çok güzel bir konseptle tasarlandığını belirten Vinton, "Yerel sanatları korumaya dönük çalışmalar çok etkileyici olmuş. Burada yapılan peyzaj ve mozaik çalışmaları, el işçilikleri bizim için çok değerli. Birleşmiş Milletler organizasyonu olarak bunlara çok olumlu bakıyoruz ve desteklemek için her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş, misafirine EXPO 2021 Hatay'ın bölgedeki barışa katkı sunmak için de yapıldığını söyledi. Barışa katkı sunmak isteyen tüm devlet ve uluslararası kuruluşları Hatay'a davet ettiklerini belirten Savaş, organizasyonun bölge halkı için kalıcı bir değer olacağını ifade etti.

Büyükelçi Vinton'a ziyareti sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve belediye yöneticileri eşlik etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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