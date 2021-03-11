UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı'nın ödül töreni gerçekleştirildi
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UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı'nın ödül töreni gerçekleştirildi

11.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:50
UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı'nın ödül töreni gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Hızlandırma Laboratuvarının kentlerdeki sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmek ve kadınların inovasyon gücünü açığa çıkarmak amacıyla başlattığı "UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı"nın ödül töreni yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Hızlandırma Laboratuvarının kentlerdeki sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmek ve kadınların inovasyon gücünü açığa çıkarmak amacıyla başlattığı "UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı"nın ödül töreni yapıldı.

Söz konusu laboratuvarın, İstasyonTEDÜ ve Uçan Süpürge'nin uygulama ortaklığı, İmece, Impact Hub Istanbul ve Originn'in ekosistem ortaklığında düzenlediği program çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Arıner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yenilikçi çözümlerle, artan kalkınma sorunlarına daha hızlı yanıt vermek gerektiğine işaret etti.

Arıner, sadece kadınlara açık olan programda kısa sürede 422 başvuru aldıklarını belirterek, rakamın bu tür programların yaygınlaştırılması açısından önemini vurguladı.

Ödül alan 10 proje

Programa ortaklık eden kurumların yetkililerine söz verilmesinin ardından, finale kalan 18 projenin ayrıntılarına ilişkin sunum yapıldı.

Daha sonra ödül almaya hak kazanan 10 proje, bu çözümlerin sahibi, seçilme nedeni ve projeler için verilen destekleme paketleri açıklandı.

Ödül almaya hak kazanan projelerin isimleri şöyle:

"Ketenden Şeyler Atölyesi, ARGO-Kütüphane, Sistem Düşüncesiyle Eğitimin Değişen Dili, Hukukta Tasarım, Derin Yoksulluk Dayanışma Ağı, Atık Tekstil Platformu, Matters Dijital Kooperatif, İklim Değişikliği Karar Alma Simülasyonu, The Karia Hub, Su Kumbarası."

Bu projelere 1500-3 bin dolar para ödülü verilirken, bazılarına pilotlama desteği de sağlandı.

UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı

Kentteki sosyal sorunlara kadın liderliğinde daha etkin, sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil çözümler geliştirmek amacıyla Aralık 2020'den bu yana devam eden program ile sosyal inovasyon farkındalığı ve kültürünü yaygınlaştırmak, yenilikçi düşünmeyi ve iş birliğini teşvik etmek ve iyi çözümleri görünür kılarak desteklemek ve yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Seçilen çözümlere para ödülünün yanı sıra görünürlük, iş birliği desteği, UNDP küresel ağında tanıtım, ek kaynak yaratmaya dair yönlendirme ve mentorluk gibi destekler sağlanacak.

Ödül töreninin ardından seçilen bazı çözümler, UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarınca pilot uygulama olarak sahada denenecek. Bununla ilgili bilgilendirme ise gelecek haftalarda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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