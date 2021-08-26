UNDP Mukim Temsilcisi Vinton: "Tarihe duyulan saygı çok etkileyici"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UNDP Mukim Temsilcisi Vinton: "Tarihe duyulan saygı çok etkileyici"

UNDP Mukim Temsilcisi Vinton: 'Tarihe duyulan saygı çok etkileyici'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin yapmış olduğu Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin takdirini toplamaya devam ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin yapmış olduğu Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi ve Almanya Kalkınma Bankası Yöneticisi Louisa Vinton, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tarihe saygıyı etkileyici bulduğunu belirtti.

UNDP Mukim Temsilcisi ve Almanya Kalkınma Bankası Yöneticisi Louisa Vinton, UNDP iş birliği ile yürütülen "Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi-Model Fabrika Projesi" kapsamındaki programa katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Vinton, Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu'nda katıldığı programın ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile bir süre görüştü. UNDP Temsilcisi Vinton, Başkan Nursaçan ile Kayseri OSB'deki Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu'nu da gezdi.

Ecdadımızın bize bıraktığı birbirinden değerli eserleri ilgiyle inceleyen ve Başkan Nursaçan'ın eserlerle ilgili verdiği bilgileri dikkatle dinleyen Louisa Vinton, sergi salonuna hayran kaldı. Burada yaptığı açıklamada Kayseri OSB'nin tarihe olan saygısına vurgu yapan Louisa Vinton, "Burası çok etkileyici. Gördüğüm için çok mutluyum. Genelde sanayi denince akla bacalar, üretim birimleri gelir. Kayseri OSB'de de bunu gördük; ancak burada tarihe duyulan saygıya dair eserleri de görüyoruz. Bu durum Kayseri OSB'ye farklılık katıyor" dedi. - KAYSERİ

UNDP Mukim Temsilcisi Vinton: 'Tarihe duyulan saygı çok etkileyici'
UNDP Mukim Temsilcisi Vinton: 'Tarihe duyulan saygı çok etkileyici'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Etrafındakiler baygınlık geçirdi! İşyerinde önce çatırdamalar başladı sonra bir anda büyük sesle çöktü
Etrafındakiler baygınlık geçirdi! İşyerinde önce çatırdamalar başladı sonra bir anda büyük sesle çöktü
Başakşehir'de iş yeri çöktü
Başakşehir'de iş yeri çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
UNDP Mukim Temsilcisi Vinton: "Tarihe duyulan saygı çok etkileyici" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:15:32. #1.14#

title