Undp Bölge Direktörü Egger'den Türkiye Övgüsü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ciddi katkılar sağladığını belirterek, "Umarım 2019 ve sonrasında Türkiye'nin cömert katkılarıyla 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma yolundaki ortaklığımızı daha da genişletebiliriz." ifadesini kullandı.

UNDP'den yapılan açıklamada, aynı zamanda BM Genel Sekreter Yardımcısı olan Spoljaric Egger'in Türkiye gezisine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Spoljaric Egger'in, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve UNDP'nin yürüttüğü Ortaklık Çerçevesi Anlaşması'nın yıllık değerlendirme toplantısının yanı sıra Güneydoğu Anadolu'daki Suriyeliler ve yerel halkın durumlarının iyileştirilmesini amaçlayan projeleri inceleyeceğine işaret edilen açıklamada, Bölge Direktörü'nün Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin'i de ziyaret edeceği vurgulandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile girişimcilik, endüstriyel ve kırsal kalkınma, turizm ve enerji verimliliğiyle ilgili ortak projeler hakkında görüşeceği aktarılan Spoljaric Egger'in, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknoloji ve uygulamalarıyla tarım, gıda sanayisi gibi stratejik sektörler ve bölgedeki kamu yatırımlarına enerji sağlamayı amaçlayan bir merkeze ziyarette bulunacağının altı çizildi.

Gaziantep'te, Türk ve Suriyeliler için gelir kaynağı sağlayan bir cam atölyesinin eğitmen ve kursiyerleriyle tanışacağı aktarılan Spoljaric Egger'in, Gaziantep Sanayi Odası ile ortaklaşa düzenlenen mesleki eğitim programının sertifika törenine de katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Spoljaric Egger, "Türkiye şu ana dek kalkınmaya küresel, bölgesel ve yerel düzeyde eşsiz katkılarda bulundu. Ayrıca milyonlarca Suriye vatandaşını topraklarında ağırlıyor. Umarım 2019 ve sonrasında Türkiye'nin cömert katkılarıyla 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma yolundaki ortaklığımızı daha da genişletebiliriz." ifadesini kullandı.

Türkiye 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor

Açıklamada, Türkiye'nin başta Suriyeliler olmak üzere mültecilere sağladığı desteklere de dikkat çekildi.

Türkiye'nin, dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin ocak ayı itibarıyla 3,6 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin geçici koruma düzenlemesi yoluyla hak temelli bir yasal çerçeve sunduğu Suriyelilere eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişim olanağı tanıdığının altı çizildi. Ülkenin, aynı zamanda ulusal gelirine oranla en fazla insani yardım sağlayan ülke konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, UNDP'nin çalışmalarına da atıfta bulunuldu.

UNDP'nin, sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki varlığını 20 yıldan uzun süredir devam ettirdiği anımsatılan açıklamada, "UNDP, bölgede Suriyeli mülteciler ve yerel halkın güçlendirilmesini amaçlayan kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek amacıyla çok çeşitli yerel ve bölgesel kalkınma aktörüyle ortaklaşa çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA