UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi

08.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:56
UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi

UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi.

UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Murat Balcı Hande Soral Hülya Avşar
Spor Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:56:32. #1.16#
title