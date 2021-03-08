UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi
08.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:56
UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi.
UNDP Başkanı Achim Steiner, Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan