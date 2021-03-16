Undertale Xbox Game Pass'de kullanıcılar ile buluşuyor
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Undertale Xbox Game Pass'de kullanıcılar ile buluşuyor

16.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:31
Undertale Xbox Game Pass'de kullanıcılar ile buluşuyor

Oyuncular tarafından olumlu geri dönüşler alan RPG oyunu Undartale ilk defa Xbox Game Pass'te kullanıcılar ile buluşacak. Xbox Series ve Xbox One'a gelecek olan Undertale sistem gereksinimleri neler?

Microsoft, Undertale'ın 16 Mart'ta Xbox Series ve Xbox One'a geleceği ilk günden Xbox Game Passe'e ekleneceğini açıkladı.

Yer alan haberlere göre Xbox versiyonu özel içeriklere sahip olarak kullanıcılara süpriz olacak içeriklere sahip olacağı biliniyor ve merakla bekleniliyor.

Undertale oyunu PC olarak daha önce Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alıyordu ama geçtiğimiz Temmuz ayında kaldırılan Undartale, 16 Mart'ta PC için Xbox Game Pass'e de tekrar eklenilmesi bekleniliyor.

UNDERTALE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8, or 10
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: 128MB
  • Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, or 10
  • İşlemci: 2GHz+
  • Bellek: 3 GB RAM
  • Ekran Kartı: 512MB
  • Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
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