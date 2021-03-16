Undertale Xbox Game Pass'de kullanıcılar ile buluşuyor

Oyuncular tarafından olumlu geri dönüşler alan RPG oyunu Undartale ilk defa Xbox Game Pass'te kullanıcılar ile buluşacak. Xbox Series ve Xbox One'a gelecek olan Undertale sistem gereksinimleri neler?

Microsoft, Undertale'ın 16 Mart'ta Xbox Series ve Xbox One'a geleceği ilk günden Xbox Game Passe'e ekleneceğini açıkladı.

Yer alan haberlere göre Xbox versiyonu özel içeriklere sahip olarak kullanıcılara süpriz olacak içeriklere sahip olacağı biliniyor ve merakla bekleniliyor.

Undertale oyunu PC olarak daha önce Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alıyordu ama geçtiğimiz Temmuz ayında kaldırılan Undartale, 16 Mart'ta PC için Xbox Game Pass'e de tekrar eklenilmesi bekleniliyor.

UNDERTALE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8, or 10

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 128MB

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

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