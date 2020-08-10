Underraıl'i Bu Yaz Oynamaya Elim Vardı
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Underraıl'i Bu Yaz Oynamaya Elim Vardı

İzometrik rol yapma oyunlarına karşı her zaman bir sempatim olmuştur diyebilirim. Benim için bu türün cazip olan tarafı çocukluğumda bilgisayarların ekran kartları çok gelişmiş olmadığı için grafiklerden ziyade hikayeye ağırlık verilmesi olmuştur (Ör: Baldurs Gate). Hatta Intel 486 DX266 işlemcili bilgisayarıma aldığım ilk disket oyunlarından biri X-Com Terror From the Deep idi. Bilen bilir, bu ...

Underraıl'i Bu Yaz Oynamaya Elim Vardı
10.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:14

İzometrik rol yapma oyunlarına karşı her zaman bir sempatim olmuştur diyebilirim. Benim için bu türün cazip olan tarafı çocukluğumda bilgisayarların ekran kartları çok gelişmiş olmadığı için grafiklerden ziyade hikayeye ağırlık verilmesi olmuştur (Ör: Baldurs Gate). Hatta Intel 486 DX266 işlemcili bilgisayarıma aldığım ilk disket oyunlarından biri X-Com Terror From the Deep idi. Bilen bilir, bu oyun gerçekten zamanının ötesinde görseller, dinamikler ve tabii zorluğa sahiptir.

Serpinti 

Ardından İngilizce'yi öğrenme dönemime denk gelen turn-base ve post-apocaliptic rol yapma oyunlarının kralı olan Fallout (1997)  ve Fallout 2 (1998) oyunlarıyla tanıştım bu türe resmen aşık oldum.

Ne yazık ki, bana göre son sağlam Fallout oyunu olan Fallout New Vegas'tan sonra seri özünden iyice uzaklaştı ve bende türe olan ilgili biraz kaybettim.

Geliyor Gönlümün Efendisi

haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://i0.wp.com/www.spacemagturkiye.com/wp-content/uploads/2020/08/underrail1-e1596700131418.jpg?width=600&quality=100" alt="" width="690" height="388" data-recalc-dims="1">

Hatta umduğumu bulamadığım için türden o kadar uzaklaşmışım ki, bir umut satın aldığım 2015 çıkışlı Underrail oyununu ancak bu yaz oynamaya elim vardı.

Bu tip oyunlarda adet olduğu gibi Underrail'de kendisine ısınmak için biraz çaba istiyor ama bu çabanın karşılığını ileri ki saatlerde fazlasıyla veriyor.

Oyun çoğunlukla karanlık ortamlarda geçse de ambians, müzikler ve oyun dinamikleri kesinlikle üzerinde emek harcanmış bir old school RPG olduğunu kanıtlıyor.

Kabul ediyorum; belki grafikler ve efektler bir tık daha iyi olabilir ve oyun ilk başta biraz daha kolay bir başlangıç yapabilirdi fakat yapımcı firmanın grafiklerin alıp başını gittiği böyle bir dönemde cesur bir hareketle bu oyunu çıkarmasını takdir etmemek gerçekten mümkün değil.

Hoca bitir artık

Oyun benim gözümde çok değerli olsa da diyaloglar için iyi bir İngilizce gerekmesi, detaylı yapısı ve grafiksel anlamda ciddi bir şey vaat etmemesi sebebiyle 20'li yaşlardaki arkadaşlarımıza çok hitap etmeyeceğini düşünüyorum. Fakat old school, izometrik, post-apocaliptic, RPG'nin neye benzediğini görmek ve eski günleri yad etmek istiyorsanız bu oyun tam size göre.

Sağlıcakla kalın.

Kaynak: Space Mag

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