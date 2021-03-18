UnderMine 30 Mart'ta PS4 kullanıcıları ile buluşacak
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UnderMine 30 Mart'ta PS4 kullanıcıları ile buluşacak

18.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:17
UnderMine 30 Mart'ta PS4 kullanıcıları ile buluşacak

Tasarlayıcı Thorium Entertainment, aksiyon mecera roguelike oyunu UnderMine'ın 30 Mart'ta PlayStation 4'e gelerek kullanıcıları ile buluşacağını duyurdu. Oyun $19.99 fiyatından satışa sunulacak.

Oyun Ağustos 2019'da erken erişime açılmıştı. Bundan bir yıl sonra Ağustos 2020'de oyun tam sistem sürümüne geçiş yaptı. Şuanda ise Xbox One, Switch ve PC (Steam) üzerinde oynanabilir durumda ve ayrıca Xbox Game Pass'de de bulunuyor.

Thorium Entertainment kurucusu Derek Johnson, mecvut platformlarda 600 binden fazla oyuncuya ulaştıklarını ve önümüzdeki aylarda oyuna yeni içerik güncellemelerinin geleceğini belirtti.

UNDERMINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: 2.4 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Integrated GPU or better (1024 MB)
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: 3.2 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 480/ Radeon HD 5870 or better
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended
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