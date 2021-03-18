UnderMine 30 Mart'ta PS4 kullanıcıları ile buluşacak

Oyun Ağustos 2019'da erken erişime açılmıştı. Bundan bir yıl sonra Ağustos 2020'de oyun tam sistem sürümüne geçiş yaptı. Şuanda ise Xbox One, Switch ve PC (Steam) üzerinde oynanabilir durumda ve ayrıca Xbox Game Pass'de de bulunuyor.

Thorium Entertainment kurucusu Derek Johnson, mecvut platformlarda 600 binden fazla oyuncuya ulaştıklarını ve önümüzdeki aylarda oyuna yeni içerik güncellemelerinin geleceğini belirtti.

UNDERMINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Integrated GPU or better (1024 MB)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p, 16:9 recommended

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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir