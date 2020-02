"Underground Images Afiş Sergisi" İstanbul'da

11.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:50

Dünyanın "en etkili" sanat topluluklarından olan ve ABD'nin "en önemli tasarım okulu" olarak gösterilen School of Visual Arts New York'un (SVA) "Underground Images Afiş Sergisi", Yeditepe Üniversitesi'nin davetiyle 18 Şubat-8 Mart'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, SVA'nın "efsanevi" tasarımcılarının çalışmalarının yer aldığı "Underground Images Afiş Sergisi", Yeditepe Üniversitesi'nin davetiyle 18 Şubat-8 Mart'ta üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi ve Caddebostan Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünün İstanbul'daki izleyiciyle buluşturacağı "Underground Images Afiş Sergisi", 1947'den günümüze New York metro sisteminde sergilenmek üzere SVA'da tasarlanan afişlerden bir seçki niteliğini taşıyor.

Ivan Chermayeff, Milton Glaser, George Tscherny ve Mirko Ilic gibi tasarımcıların eserlerinin de bulunduğu 68 afişin görülebileceği serginin küratörlüğünü SVA'nın Genel Müdür Yardımcısı Anthony P. Rhodes üstleniyor. Dünya çapında 47 kez izleyiciyle buluşan sergi, Türkiye'deki tasarımcılar için de çok önemli bir karşılaşma imkanı sunuyor.

Üniversitede konferans ve workshop

SVA eğitimcilerinden "dünyaca tanınmış" tasarımcı Mirko Ilic, 2 Mart'ta üniversitenin İnan Kıraç Konferans Salonu'nda "Sağdan Sola Tasarım (Design from Right to Left)" başlıklı bir konferans verecek.

Ilic, 2-4 Mart'ta grafik tasarımı bölümü öğrencilerine yönelik "Sosyal Sorumluluk" temalı afiş tasarımı workshop'unu da gerçekleştirecek.

