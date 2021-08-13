Undawn, mobil platformlar için duyuruldu!

Mobil oyun devi Tencent Games'in yeni projesi Undawn, Android ve iOS cihazlar için duyuruldu.

Tencent Games'in mobil platformlar için çıkış yapacak yeni oyunu Undawn, PUBG Mobile'ın geliştirme ekibi tarafından tasarlanıyor. Oyun hakkında ortaya çıkan kısıtlı bilgilere bakılacak olursa, stüdyonun Undawn için büyük bir bütçe ayırdığı söyleniyor.

Oyun, zombi kıyameti sonrasında geçen bir açık dünya hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyuncular, Raven Squad adında zombilerle mücadele eden bir timin üyesi olarak oyuna dahil olacak. Raven Squad'da ise 6 farklı kişi bulunuyor. Ayrıca oyunca 4 adet faction mevcut fakat bu tarafları oynanabilirliği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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