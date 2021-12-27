UND: Türk polisi, Macaristan'da Türk tırlarını kaçak göçmenlerden koruyacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) yapılan açıklamada, Türk nakliyecilerini kaçak göçmenlerden korumak için en çok sorun yaşanan ülkelerden biri olan Macaristan'da Türk polisinin görevlendirildiği belirtildi. ???????

UND açıklamasında, Türk ihracat yüklerini taşıyan nakliyecilerin, kaçak göçmenlerin Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerde tırlara kaçak binmesi nedeniyle büyük zorluklar yaşadığı ve para cezalarıyla karşılaştığı aktarıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "sorunun çözümü ve yaşanan vakaların önüne geçmek için başlatılan Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar hudut kapılarında Türk polisinin görev yapmaya başladığını" açıkladığı hatırlatıldı.

Söz konusu gelişmenin sektör için büyük bir müjde olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Bakanımıza, uluslararası kara yolu taşımacılarının en büyük sorunlarından biri olan ve firmalara büyük bir operasyon ve mali külfet getiren kaçak göçmen sorununa getirdiği bu çözüm için sektörümüz adına minnetlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Karar ile uluslararası kara yolu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren Türkiye tırlarının taşımalarını sorunsuz gerçekleştirebileceği aktarılan açıklamada, kararın aynı zamanda Türkiye'nin ihracat hedeflerine daha hızlı ulaşması için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 2019 yılında "Sıla Yolu Projesi" kapsamında Sırbistan'ın sınır kapılarında Türk polisinin göreve başlaması ile kaçak göçmenlerin Türkiye tırlarına binmesinin engellendiği, birçok farklı konuda Türk araçlarına destek verildiği, bu sayede 50 binden fazla Türk tırının geçişlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Proje kapsamında ilk etapta 25 Türk polisinin de ülkemizin Avrupa'ya ihracatında ana güzergah olan Macaristan'ın Romanya ve Sırbistan sınır kapılarında göreve başlamasıyla birlikte ülkemiz ihracatının sorunsuz taşınmasını teminen çok önemli bir iş birliğine imza atılmıştır." denildi.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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