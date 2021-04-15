UND tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UND tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
UND tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu aldığı kararla tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu aldığı kararla tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, Katılımcı Yönetim Modeli ile sektör politikalarını çalışma grupları ile birlikte belirleyen UND, yaşanan salgın şartlarının da bir gereği olarak tüm kara sınır kapılarında yapılanmaya karar verdi.

UND, Kapıkule, Gürbulak ve Habur'da bulunan sınır gümrük temsilcilerine ek olarak en kısa süre içinde İpsala, Hamzabeyli, Sarp, Dilucu ve Aktaş'ta da temsilcilik açacak.

Salgın şartlarında çıkan anlık problemlerde her an sektörün yanında olabilmek için bugüne kadar UND Kapıkule Temsilciliği'nden destek verilen diğer Trakya bölge gümrükleri olan İpsala ve Hamzabeyli sınır gümrükleri ile UND Trabzon'dan destek verilen Sarp Sınır Kapısı'nda yeni temsilcilikler oluşturulacak.

Aynı şekilde Sarp Sınır Kapısı'na alternatif olan Aktaş ve Gürbulak kapılarına alternatif olan Dilucu Kapısı'nda artmakta olan geçiş sayıları doğrultusunda yeni temsilcilikler açılacak.

Ayrıca, Türkiye sanayi ve lojistik sektörünün yoğunlaştığı Ankara, Bolu, İzmir, Mersin, Trabzon'da yer alan UND temsilciliklerine ilaveten Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Konya'da yeni UND temsilcilikleri açılacak.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Sektörümüz incelendiğinde İzmir Bölgesi ile Mardin Bölgesi'nin, Trabzon Bölgesi ile Bolu Bölgesi'ndeki nakliyecilerin ihtiyaçları çok farklı olduğu görülecektir. Üyelerimizin yerel ihtiyaçları için hızlı ve yerel çözümler bulmak çok büyük önem taşıyor. Bu amaçla sektöre yakın olmak ihtiyaçlarını anlık tespit ve analiz ederek hızlı çözümler sunmak için taşımacılarımızın yoğun olduğu şehirlerde artık çok daha hızlı ulaşılabilir olunacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Süleyman Soylu Antony Blinken Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: UND tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:44:01. #1.14#

title