UND, Bulgar kapısına yatırıma talip

Nakliyecilerin çatı kuruluşu UND, Avrupa'ya çıkış kapısı Kapıkule'de TIR geçişlerini hızlandırarak ihracatın önünü açmak için Bulgar tarafındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında 'iyileştirme' yatırımına talip oldu.

UND, Bulgar kapısına yatırıma talip

Nakliyecilerin çatı kuruluşu UND, Avrupa'ya çıkış kapısı Kapıkule'de TIR geçişlerini hızlandırarak ihracatın önünü açmak için Bulgar tarafındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında 'iyileştirme' yatırımına talip oldu... Aysel Yücel'in haberi...

Kaynak: Dunya.com

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