Und Başkanı Nuhoğlu Açıklaması

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, "Avrupa Adalet Divanı kararı ile haksız maliyet sorunu çok şükür çözüldü. Şimdi sıra beklemenin ve verimsizliğin adresi olan Kapıkule gibi gümrük kapılarında yaşadığımız beklemeleri ortadan kaldırmakta." ifadelerini kullandı.



Nuhoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusoy Ro-Ro İşletmeleri'nin UN Ro-Ro İşletmeleri'ne satışının Rekabet Kurulu tarafından onaylanmamasını değerlendirirken, AB ülkelerinde ayrımcı kara yolu geçiş ücretleri ile mücadele eden sektörün, Avrupa taşımalarında kara yoluna alternatif olan Ro-Ro hizmetlerinde bu satın almanın sonucunda rekabetsiz bir pazar oluşmasından endişe ettiğini, Rekabet Kurulu kararı ile bu ihtimalin ortadan kalktığını belirtti.



Nuhoğlu, "Geçtiğimiz hafta Adalet Divanı tarafından Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'da taşımacılarımızdan alınan ayrımcı geçiş ücretlerinin hukuksuz ve haksız olduğuna karar verilmesi bizleri çok mutlu etti. Uygulamanın başlaması ile Batı'ya kara yolu ile ulaşma maliyetlerimiz düşecek. Bu da doğal olarak kara yoluna alternatif olan Ro-Ro fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Güzergahlarda yaşanan zorluklara işaret eden Nuhoğlu, daha kısa olan bir kara yolu güzergahı dururken araçları, daha uzun bir deniz güzergahından ve kara yoluna göre çok daha yavaş olan gemi ile taşımanın normal bir durum olmadığını vurguladı.



Nuhoğlu, "Bilindiği üzere, Türkiye'den İtalya'ya Ro-Ro taşımacılığı 1993 yılında Yugoslavya iç savaşı sebebiyle Türk araçlarının Avrupa'ya ulaşımının zorlaşması üzerine kurulmuş bir sektördür. Bu sistemin başarısı güzergahtaki zorluklara ve ilave maliyetlere çok bağlıdır. Bu güzergahtaki zorluklar kalktıkça Ro-Ro hizmetlerinin fiyatının düşmesi ve operasyon süresinin kısaltılması zorunludur." ifadelerini kullandı.



"Bizim sektörümüz tekeri döndükçe mutlu olur"



Çetin Nuhoğlu, UND olarak kara yolundaki haksız ücretler ve gereksiz beklemelere savaş açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Avrupa Adalet Divanı kararı ile haksız maliyet sorunu çok şükür çözüldü. Şimdi sıra beklemenin ve verimsizliğin adresi olan Kapıkule gibi gümrük kapılarında yaşadığımız beklemeleri ortadan kaldırmakta. Kara yolunda süre kısalıp gereksiz maliyetler ortadan kalktıktan sonra sektörümüz Avrupa'ya olan taşımalarda ağırlıklı olarak kara yolunu tercih edecektir. Bizim sektörümüz tekeri döndükçe mutlu olur. Bu şartlar sağlandıktan sonra yine de Ro-Ro tercih ediliyorsa bugün olduğu gibi zorunlu olduğu için değil, avantajlı olduğu için tercih edilmiş demektir. Bu avantajlar da ancak Ro-Ro hizmetlerinde sağlıklı rekabet ortamı ile mümkün olabilecektir. Rekabet Kurulu kararı bu açıdan önemlidir."