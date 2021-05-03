UNCTAD: Internet satışları perakendenin yüzde 19'una çıktı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) hazırladığı bir araştırmaya göre, internetten satışların, toplam perakende satışlar içindeki payı, 2020 yılında 3.0 puanlık artışla, yüzde 19'a yükseldi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) hazırladığı bir araştırmaya göre, internetten satışların, toplam perakende satışlar içindeki payı, 2020 yılında 3.0 puanlık artışla, yüzde 19'a yükseldi.

UNCTAD'ın Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, internet satışlarının perakende satılar içindeki en büyük paylar, yüzde 20'yi aşan Güney Kore, Çin ve Birleşik Krallık'ta gerçekleşti.

UNCTAD'ın 2019 yılına ilişkin verilerine göre, tüm dünyada internetten satış hacmi de, 2/018 yılına göre yüzde 4.0 artışla 26.7 trilyon dolara yükseldi.

Raporda, internet satışlarının büyük ölçüde, neredeyse 2020 yılının tamamında süren Covid-19 pardemisi kaynaklı kısıtlamalar ve kapanmalar kaynaklı olduğu ve bu alandaki lider şirketler Alibaba ve Amazon gibi şirketlerin bu gelişmede önemli payı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı