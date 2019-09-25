UNCTAD 2019 Ticaret ve Kalkınma Raporu tanıtıldı

25.09.2019 20:38

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan, "Küresel Yeni Yeşil Düzenin Finansmanı" başlıklı 2019 Ticaret ve Kalkınma Raporu, Bilkent Üniversitesi'nde tanıtıldı.

Raporda, ağırlıklı olarak küresel kalkınma beklentilerini tehdit eden finansal, ekonomik ve sosyal sorunlarla başa çıkılabilmesi için gerekli çok uluslu yaklaşımlar, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve önerilen yeni küresel yeşil düzenin finansmanı konuları ele alınıyor.

Yeni yeşil düzenin, küresel mali kriz sonrasında yeni ve temiz bir başlangıç yapılabilmesi için doğru politika çerçevesi olduğunu bildirilen raporda, borç fonları, sermaye piyasaları ve bankaların kalkınma için birlikte çalışmalarını sağlayacak öneriler sunuluyor. Küresel ekonominin karbonsuz hale getirilebilmesi için kamu öncüğünde, başta ulaşım, enerji ve gıda sistemlerinde olmak üzere ciddi yatırımlar gerektiğine işaret edilen raporda, bu kapsamda atılacak adımlarda vergi teşvikleri, kredi ve garantilerin yanı sıra araştırma, kalkınma ve teknoloji adaptasyonu içeren etkili sanayi politikalarının önemine değinildi.

Yeni kuşak ticaret ve yatırım anlaşmalarına, fikri mülkiyet hakkı ve lisans yasalarında değişikliğe ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen raporda, bu noktada her ülkeye uygun politikaların farklılık gösterebileceğine değiniliyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmanın değinilen raporda, hedeflere, kaynakları artıracak ve küresel ekonomiyi genişleme hattına sokacak siyasi iradenin bulunması halinde erişilebileceği belirtiliyor.

Raporun tanıtımının ardından, "Kalkınmakta Olan Ülkeler Perspektifinden Küresel Ekonomi" paneli başladı. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Vekili Erinç Yeldan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kadir Has Üniversitesinden Prof. Dr. Özgür Orhangazi, Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Sevil Acar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Karaçimen sunum yaptı.

Kaynak: AA