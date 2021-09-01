Uncharted Serisinin PC İçin Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir
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Uncharted Serisinin PC İçin Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir

Uncharted Serisinin PC İçin Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir
SaveButonu - Haberler | Gamegar

uncharted pc

Naughty Dog ve PlayStation'ın en ünlü serilerinden biri olan Uncharted serisi, sızdırılan bilgilere göre 7 Aralık'ta PC için çıkıyor.

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Bunların hepsi sızdırılan bilgiler tabii, resmi olarak hiç kimseden Uncharted oyunlarının PC'ye gelişi hakkında bilgi verilmedi. Ancak sızdırılan bilgiler ve fotoğraf oldukça inanılası geliyor. Zaten eğer doğruysa yaklaşık 1 hafta içerisinde PlayStation resmi olarak bunun duyurusunu yapacak. Böylesine ünlü ve tanınmış bir serinin PlayStation ekosisteminden çıkıp PC için de çıkacak olmasının gelecekte birçok oyunun da önünü açabileceğini de eklemek gerek. Bakalım gerçekten de sızdırılan bu haber doğru mu, ve doğruya gelecekte acaba hangi PlayStation oyunlarını PC'de göreceğiz?

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Kaynak: SaveButonu

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