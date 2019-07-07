Uncharted'ın Çıkacak Filmi, Oyunun Hikayesinden Farklı Olacak

Bildiğimiz gibi Sony'nin sevilen oyunu Uncharted'in filmi gelecek. Filmin yönetmeni Dan Trachtenberg'in Games Radar ile yaptığı bir röportajda oyundaki hikayelerin tamamen uyarlanmayacağını açıkladı. Trachtenberg "Hikâyenin farklı birçok versiyonuna yaklaştım ancak hiçbir zaman ilgimi çekmedi çünkü bu oyunu izlemek istemedim" dedi.

Trachtenberg, sözlerine "Bir video oyunu uyarlaması yapmaya değer görmedim, yalnızca oyunu kopyalayıp insanlara beklediklerinden daha kötü bir deneyim sunmak istemiyoruz. Bu gerçekten kötü bir şey olurdu" diye devam etti. Dan Trachtenberg, sözlerini söylerken eğer yeni bir Uncharted oyunu yapılırsa onun hikâyesini kullanmalarını isteyeceğinden çok emin görünüyordu.

Genel olarak geçmişten bugüne kadar yapılan neredeyse tüm oyunlardan uyarlanma filmler kötü sayılabilecek durumdadır, bu nedenle Uncharted filminin başarısı konusunda şüpheliyseniz bu durumda yalnız sayılmazsınız. Aynı sebepten ötürü de Dan Trachtenberg'in tutumunun da yanlış olmadığını söyleyebiliriz. Bu zamana kadar beklentileri boşa çıkarmış filmler doğal olarak kötü ve ağır eleştirilere maruz kalıyordu ve bir yönetmenin bundan kaçınması da gayet doğal. Uncharted'in filmi Uncharted: Drake's Fortune, 18 Aralık 2020 yılında vizyona girecek.