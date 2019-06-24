Uncalı Pazarı, 4 Temmuz Perşembe açılıyor

Uncalı Mahallesi, Uncalı Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan pazar yerinin kura çekimleri tamamlandı. 201 tezgahın yer alacağı Uncalı Pazarı, 4 Temmuz Perşembe günü bölge halkının hizmetine açılıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya Semt Pazarcılar Odası işbirliğiyle geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan Uncalı Pazarının kura çekimleri tamamlandı. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonunda, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Zeki Doğan ve noter huzurunda yapılan kura çekimlerinde 201 pazar esnafın yerleri belirlendi. Uncalı Mahallesi, Uncalı Caddesi üzerinde 4 bin 201 metrekare alan üzerine kurulan pazar yerinde 112 meyve-sebze, 32 tuhafiye, 8 kuruyemiş, 6 peynir, 6 balık ve 37 de üretici olmak üzere toplam 201 pazarcı esnafı tezgah açacak.

"Bölgede yaşayan vatandaşların belki de en büyük talebiydi" diyen Başkan Yardımcısı Şevket Korkut, Uncalı Açık Semt Pazarının 4 Temmuz Perşembe günü hizmete açılacağını müjdeledi. Hem pazarcı esnafını hem de bölge halkını mağdur etmemek adına bu süreci hızlandırdıklarını dile getiren Şevket Korkut, pazarın şimdiden herkes için hayırlı olmasını diledi. Uncalı Açık Semt Pazarının Konyaaltı'nda 7. pazar yeri olduğunu ifade eden Korkut, "Bu ekonomik şartlar altında biliyoruz ki hepiniz maddi külfetler altına girdiniz, bu pazardan tezgah aldınız. Hem sizlerin daha fazla beklememesi hem de o bölgenin ihtiyaçlarına bir an önce karşılık verebilmek adına bu pazarımızı hızlı bir şekilde faaliyete sokmak istedik. Biz göreve gelmeden önce her şeyin en iyisini Konyaaltı için yapacağımızı söylemiştik. Dolaysıyla açık pazarında en iyisini yapacağız. Bu Pazar yerine gelen herkes buranın farklı bir pazar yeri olduğunu bilsin. Sadece Uncalı yada Molla Yusuf Mahallelerimiz değil Antalya'nın çok değişik yerlerinden vatandaşlarımız bu pazarımızı takip etsinler, gelsinler. Ben şimdiden esnafımıza ve Antalya'mıza pazarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapımı tamamlanan pazar yeriyle ilgili bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, "Semt Pazarcılar Odası ofisi, zabıta odası, çay ocağı ve tuvaleti olan Uncalı Pazarını 4 Temmuz Perşembe günü hizmete açıyoruz. Bu pazar yerinin bölge halkı için ne kadar önem taşıdığını bizzat biliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana da devam eden süreci hızlandırmak için elimizden geleni yaptık. ve pazar yerini ilk etapta 'açık pazar' olarak hizmete açmaya karar verdik. Bir süre sonra bu pazar yerinin üstünü kapatmayı planlıyoruz. Şimdiden bölge halkımıza hayırlı olsun" temennisinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA