Uncalı Açık Semt Pazarı hizmete girdi

Konyaaltı ilçesinde özellikle Uluç, Molla Yusuf ve Uncalı Mahallesi sakinlerinin özlemle beklediği Uncalı Açık Semt Pazarı, Uncalı Mahallesi, Uncalı Caddesi üzerinde hizmete açıldı.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya Semt Pazarcılar Odası işbirliğiyle yapımı tamamlanan Uncalı Açık Semt Pazarı hizmete açıldı. Uluç, Molla Yusuf ve Uncalı Mahallesi sakinlerinin özlemle beklediği Uncalı Açık Semt Pazarı Uncalı Mahallesi, Uncalı Caddesi üzerinde hizmete açıldı. 4 bin 201 metrekare alana kurulan pazarda 201 esnaf hizmet veriyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "112 meyve-sebze, 32 tuhafiye, 8 kuruyemiş, 6 peynir, 6 balık ve 37 üretici olmak üzere toplam 201 pazarcı esnafımız Pazarımız da tezgah kuruyor. Zabıta ve Semt Pazarcıları Odası görevli ofisleri, çay ocağı, tuvalet ve ışıklandırma sisteminin yer aldığı pazarımızda hemşehrilerimiz güven içinde alış verişlerini yapabilecekler. Her Perşembe günü kurulacak olan Uncalı Açık Semt Pazarımız bölge halkımıza ve esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

Bölgede yaşayanlar olarak pazarın açılmasını uzun süredir beklediklerini dile getiren vatandaşlar, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti. Uncalı Pazarıyla bölgenin büyük bir eksikliğinin de giderilmiş olduğunu dile getiren pazarcı esnafı, son derece düzenli ve güvenli olan pazarda tezgah açmaktan memnun olduklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA