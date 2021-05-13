Unat: "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir"

Şırnak'ta Hilal Nizir Camii imamı İdris Unat, İslam dininin kadına büyük kıymet verdiğini belirterek, "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir" dedi.

Şırnak'ta Hilal Nizir Camii imamı İdris Unat, İslam dininin kadına büyük kıymet verdiğini belirterek, "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir" dedi.

Hilal Nizir Camii imamı İdris Unat, "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir. Bu sebeple peygamberimiz (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur, 'Ben Allah'tan salih bir evlat istedim Allah bana Fatimul Zehra'yı ihsan etti, ikram etti.' İslam dini bayana o kadar çok kıymet vermiştir ki bir kız çocuğu doğduğunda onun için akika kesilir, bir kurban bedel edilir ancak 3 kız evladını yetiştiren için ise cennetin anahtarı verilmiştir. İslam dini kadını cehalet döneminden aldı İslam ile nurlandırdı, İslam ile öne çıkardı, ayakları altına cenneti serdi" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı