Unat: "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Unat: "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir"

Unat: 'Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ta Hilal Nizir Camii imamı İdris Unat, İslam dininin kadına büyük kıymet verdiğini belirterek, "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir" dedi.

Şırnak'ta Hilal Nizir Camii imamı İdris Unat, İslam dininin kadına büyük kıymet verdiğini belirterek, "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir" dedi.

Hilal Nizir Camii imamı İdris Unat, "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir. Bu sebeple peygamberimiz (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur, 'Ben Allah'tan salih bir evlat istedim Allah bana Fatimul Zehra'yı ihsan etti, ikram etti.' İslam dini bayana o kadar çok kıymet vermiştir ki bir kız çocuğu doğduğunda onun için akika kesilir, bir kurban bedel edilir ancak 3 kız evladını yetiştiren için ise cennetin anahtarı verilmiştir. İslam dini kadını cehalet döneminden aldı İslam ile nurlandırdı, İslam ile öne çıkardı, ayakları altına cenneti serdi" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Unat: "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:40:23. #1.14#

title