Ünaldı, yeniden başkanlığa seçildi

21.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:06

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Sinop Şube Başkanlığına yeniden Sevim Ünaldı seçildi.

Dernek binasında yapılan genel kurulda Ünaldı, tek liste halinde girilen seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlık görevine getirildi.

Ünaldı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin kuruluşunun 82. yıl dönümüne denk gelen bir günde seçim yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dokuz kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görev dağılımını gerçekleştirdiklerini belirten Ünaldı, şöyle konuştu:

"Yönetim olarak aldığımız kararlar doğrultusunda iç içe yaşadığımız durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Yaptığımız çeşitli faaliyetlerle başta kermes olmak üzere yemek, eğlence, düzenlenen seyahatlerden elde edilen gelirin yanı sıra hayırseverlerden aldığımız bağışlarla vatandaşlara yardımcı ve destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca Sinop nüfusuna kayıtlı kırsal kesimlerde bulunan ve durumları iyi olmayan üniversiteli 25 öğrenciye de her ay burs veriyoruz."

Kaynak: AA