Ünal: "Türkiye'de Artık Her Şey Yerli Yerine Oturuyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ekonomiye yönelik kur atağının devlet ve millet sayesinde bertaraf edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programına katılan Ünal, burada vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen bayramlaşma programı sonrası açıklamalarda bulunan Ünal, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hem esnek, hem de kararlı ve cesaretle yoluna devam ettiğini belirtti. Ünal, "Yeni sistemin güzelliği şu, her bir bakan kendi alanıyla ilgili her bir genel başkan yardımcısı kendi alanıyla ilgili ve parti sözcümüz de genel parti politikalarımızla ilgili konuşuyor. Türkiye'de artık her şey yerli yerine oturuyor. Yüksek bir koordinasyon ve görev dağılımıyla çalışıyoruz. Ekonomimize yönelik kur atağı yaşandı. Bu hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi. Cumhurbaşkanlığı yeni sistemi hem esnek, hem büyük bir kararlılık ve cesaretle yoluna devam ediyor. Bu da Türkiye'nin büyük bir yol almasına neden oluyor. O yüzden hem siyasette, hem hükümette taşlar yerli yerine oturuyor ve daha yüksek bir koordinasyon söz konusu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ