Ünal: "Tek Başına 15 Temmuz İnsanlık Tarihinin Görmediği Kadar Büyük Bir Direniştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Tek başına 15 Temmuz insanlık tarihinin görmediği kadar büyük bir direniştir." dedi.



Partisinin ilçe kongrelerine katılmak üzere Antalya'ya gelen Ünal, Serik 6. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletle kurduğu ilişkinin bir oy alışverişi değil, bir gönül ilişkisi olduğunu söyledi.



"Biz milletin kendisiyiz. AK Parti bir parti değil, bir millet hareketidir." diyen Ünal, AK Parti'nin geçmişten günümüze gelen bir medeniyetin yansımasının adı olduğunu ifade etti. Ünal, şunları kaydetti:



"Tek başına 15 Temmuz insanlık tarihinin görmediği kadar büyük bir direniştir. İnsanlık tarihinde büyük bir topluluğun tanklara, uçaklara, helikopterlere, kurşunlara karşı sadece göğsünü siper ettiği, çıplak elleriyle kendi vatanını, milletini kurtardığına şahitlik etmemiştir. Bakın Çin'de Tiananmen Meydanı'nda bir sivil tankın karşısında durdu diye, dünya bir sivil direniş hareketi olarak 20 yıl bunu konuştu. Ama o gece bu millet bırakın tankları, uçaklara, helikopterlere meydana okudu. Ülkesini çıplak elleriyle tuttu. O gecenin bir inancı ve ahlakı vardı."



15 Temmuz gecesi Türk milletinin hiçbir şeye dokunmadığını, en ufak bir yağmaya kalkışmadığını vurgulayan Ünal, kendisine silah sıkan asker kılığındaki teröristlerin elinden silahı alıp da o hainlere dahi doğrultmadığını söyledi.



"Bu aziz millet erdemlidir"



Milletin gerçek polis ve askerlerle büyük bir ahlak ve erdemle direniş mücadelesi verdiğini ve kazandığını belirten Ünal, "Şimdi bu utanmazlar, kalkıp diyorlar ki 'Bu toplumun yüzde 40'ı ensest.' Hadi oradan utanmaz adam. Sen kendi ahlaksızlığını meşrulaştırmak için bu aziz millete iftira mı atıyorsun? Bu aziz millet erdemlidir. Bu aziz millet ferasetlidir. Bu aziz millet büyüğünü, küçüğünü, ahlakını bilir. Dolayısıyla bu millete iftira etmesinler. Bir araştırmadaki akraba evliliklerinin yüzdesini utanmadan kendi köşelerinde ensest olarak yazanlar, bu milletin tarihine, kültürüne, inancına saygı duymayanlardır." diye konuştu.



Ünal, Arakan'daki vahşeti görenlerin insanlığından utandığını vurgulayarak, bunun nedeninin nefret olduğunu ve dünyada nefret duygusunun hızla arttığını dile getirdi. Ünal, "Bu nefret duygusu, insanı vahşileştirken, Anadolu coğrafyasında merhamet, iyilik, bu coğrafyanın insanının kalbinde muhafaza edilmektedir." dedi.



"Almanya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan"



AK Parti'lilerin geçmişi, liderlerini, amaçlarını, 2023 ve 2053 hedeflerini unutmamaları gerektiğini vurgulayan Ünal, çocuklara, değerleri, inançlarıyla güçlü bir Türkiye bırakmak istediklerini anlattı.



Ünal, Türkiye'nin yeterince düşmanının olduğunu belirterek, Almanya'daki seçimlerde Angela Merkel ile rakibi Martin Schulz'un seçim çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yatıp Erdoğan ile kalktıklarını söyledi.



Almanya'daki seçimlerin taraflarından birisinin Recep Tayyip Erdoğan'mış gibi hareket edildiğini anlatan Ünal, "Yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'daki çocukların yüzde 36'sı Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya Cumhurbaşkanı zannediyor." şeklinde konuştu.



"Hakimlere, savcılara iftira atılıyor"



Ünal, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik FETÖ ile ana muhalefet partisinin aynı dili konuştuğunu dile getirerek, CHP Genel Başkanının şimdi de gerçek darbecilerin yargılanmadığını, hakim ve savcıların AK Parti'den talimat aldığını söylediğini ifade etti.



Gerçek darbecilerin 15 Temmuz günü suçüstü yakalandıklarını ve şu anda yargılandıklarını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yarın bu davalar sonuçlandığında, bu FETÖ'cüler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gittiğinde, bu anamuhalefetin yaptığı açıklamalar, davaların bozulması için bir delil niteliğinde olacak. Yani AİHM'de davalar bozulmasına altlık oluşturuyorlar. Ana muhalefet 'Şu davayla ilgili sorun var, bu davayla ilgili sorun var.' dese anlarım ama 'Bütün hakim ve savcılar iktidardan talimat alıyor.' diyor. Bu iftiradır. Bu onurlu milletin hakim ve savcılarına iftiradır. Aynı zamanda Anayasa'nın 138. maddesini ihlaldir. Bu ülkenin bir anayasası var. Devletimiz FETÖ kanserinden kurtulmuştur. Devletimiz 15 Temmuz gibi bir işgal girişimini atlatmıştır. Devletimiz şu anda dört tane terör örgütü ile mücadele veriyor. Bu ülke, bu devlet ölüm kalım mücadelesini verirken, ey Kemal Kılıçdaroğlu sen neyin mücadelesini veriyorsun? Kimin yanındasın, kimin sözcüsüsün? Bir gün de olsa şu aziz milletin yanında ol. Aziz milletin derdiyle dertlen."