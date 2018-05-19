Ünal: Son Ankette Erdoğan Yüzde 54-56 Bandında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." dedi.