Ünal: Şoför esnafı zor durumda Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Ünal, salgın nedeniyle şoför esnafının çok zor durumda olduğunu, taleplerini içeren yazıların birlik ve konfederasyon başkanları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyledi.

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Ünal, salgın nedeniyle şoför esnafının çok zor durumda olduğunu, taleplerini içeren yazıların birlik ve konfederasyon başkanları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyledi.

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Ünal, koronavirüs (Covid-19) salgının en çok etkilediği kesimlerin başında şoför esnafının geldiğini söyledi. Başkan Muammer Ünal, "Özellikle turizmde çalışan arkadaşlarımız çok zor durumda. Koronavirüs salgını geçen yıl sezonun sonuna denk geldiği için o dönem teğet geçti. Mart ve nisan aylarında başlaması gereken turizm sezonu mayıs, haziran geçmesine rağmen hala başlamadı ve sektör çok zor durumda. Ama yapacak bir şeyimiz de yok, elimizden gelen bir şey de yok, sabırla bekliyoruz. Şoför esnafı şu anda krediyle yaşıyor. Biz de oda olarak karınca kararınca onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dezenfekte malzemesi ve kredi konusunda destek vermeye çalışıyoruz" dedi.SALGIN SADECE BURADA DEĞİL, BÜTÜN DÜNYADA VARTurizmde çalışan şoför esnafının ayakta durmaya çalıştığını anlatan Başkan Ünal, "Şu anda turizmde çalışan şoför esnafı hem dolmuşçular hem de taksiciler para kazanmıyor. Ancak yaptığımız iş kamu hizmetidir. Dolmuşlarımız boş dolu gidip geliyor, taksici arkadaşlarımız duraklarda nöbetlerini bekliyor ve hizmet vermeye çalışıyor. Şu anda çok fazla ekonomik sıkıntı içerisinde ve zor durumdalar ama sabırla bekliyoruz. İnşallah şu beladan kurtuluruz. Lakin bu sadece Manavgat'ta değil bütün dünyada var. Sabırla beklemekten başka bir çaremiz olmadığını da düşünüyoruz. İnşallah hiç değilse, önümüzdeki 3-4 ay temmuz, ağustos gibi turizm başlarsa çark dönmeye devam eder diye düşünüyoruz" diye konuştu.'TALEPLERİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLLETİK'Şoför esnafının sorunlarının çözülmesi konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Muammer Ünal, şöyle dedi: "Vergilerin ötelenmesi, kredilerin ötelenmesiyle ilgili taleplerimiz oldu. Afyon, Burdur, Isparta ve Antalya birlik başkanlarımızla Burdur'da bir toplantı yaptık. Taleplerimizi yazıya dökerek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKKKBMB) Başkanımız Abdulkadir Akgül ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanımız Bendevi Palandöken'e ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Devletten kredilerin ötelenmesi konusunda bir bilgi geldi. Ardından sigortayla ve kiralarla ilgili çalışmalar yaptık. taleplerimizi de ilettik. Hala da şoför esnafının yaşadığı sorunların çözümü konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devletimizin şoför esnafımızı ortada bırakmayacağını düşünüyoruz."7/24 TRANSFER ARAÇLARI YASALARI HİÇE SAYIYORSon yıllarda turizm sektöründe çalışan taksicilerin en büyük sorunlarından birisinin yasaları hiçe sayarak çalışan 7/24 transfer araçlarının olduğunu anlatan Muammer Ünal, "Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) ve Ulaştırma İl Müdürlüğü'nün ciddi denetim yapmasını istiyoruz. Özellikle havalimanında ve turizm merkezlerinde denetimler arttırılmalı. Bir araç ticari değilse, herhangi bir tur şirketinden bileti alınmadıysa, parası ödenmediyse, bunları başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili kurumlarla denetlemeler yaparak gidermeye çalışıyoruz. Ama yasal olarak her şeyi tam, bütün evrakları eksiksiz olana da yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.'7/24 TRANSFERLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMAMIZ VAR'7/24 transfer sisteminin saçma olduğunu ancak kimi zamanlarda vatandaşın da işine geldiğini anlatan Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat 7/24 transfer saçma bir vaka. Bunun bazen vatandaşın işine geldiği yanları var ama bilmiyor ki taksici 7 gün 24 saat güvenlidir. Her saat istediğin yere getirip götürebilir. Olumsuz durumda hesap sorabileceğin bir merci vardır. Ama 7/24 transfer uygulamasındaki araçları bir daha görme şansın yok. Bu sistemden birçok vatandaş da mağdur kalıyor. Bu konuyla ilgili çok ciddi bir çalışmamız var ama bu konu tamamen UKOME ve Ulaştırma İl Müdürlüğünün denetimine bağlı. Bu kurumlardan da rica ediyoruz, gerçi zaman zaman bu denetimler oluyor ama yeterli değil. Şu anda da iş yok zaten bununla boğuşacak bir durum yok. Bu arada, taksicilik mesleğine herkes daldığı zaman biz taksiciliği bitiririz. Bu işi vergi levhası olan gerçek esnaf yapmalı, aslında herkes kendi işini yapmalı. Turizm sezonu şu anda boşta, zamanı geldiğinde de ciddi derecede ne gerekirse yapacağız."

Kaynak: DHA