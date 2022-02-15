Ünal Saral "Gece Hayatına Yön Vereceğiz"

Başarılı iş insanı, İstanbul'da ve Türkiye de başka projelerinin de olduğunu en kısa sürede bunları da hayata geçireceğini belirtti. Hafta içi 90'lar müziği çeşitli sanatçılar görsel şovlar eşliğinde misafirlerini ağırlıyor. Ersay Üner, Şimal gibi sanatçıların sahne aldığı ve Mios Secret Room ile de eğlence severlere muhteşem konsepti ile ağırlıyor.

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