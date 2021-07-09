Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Karaman'dan, Afyonkarahisar Valisi Çiçek'e ziyaret
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Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Karaman'dan, Afyonkarahisar Valisi Çiçek'e ziyaret

Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Karaman'dan, Afyonkarahisar Valisi Çiçek'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Ünal Karaman, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Ünal Karaman, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da kampa giren Göztepe Spor Kulübü, Kocatepe Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Takımın Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenman arasında Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Karaman, Afyonkarahisar'ın iklim koşulları ile spor alt yapısından dolayı ideal bir kamp merkezi olduğunu belirterek," Afyonkarahisar kampını en iyi şekilde değerlendirerek, iyi hazırlanarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz."dedi.

Vali Çiçek de sporun şehri Afyonkarahisar'da her geçen gün daha fazla takım ağırlamaya başladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin en iyi spor tesislerine sahip olan Afyonkarahisar'ın Gençlik ve spor Bakanlığının destekleriyle bu alanda en iddialı şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Çiçek, "Takımların sezon hazırlığı için Afyonkarahisar'ı tercih etmeleri ve her geçen gün daha fazla ilgi olması bizleri mutlu ediyor. Göztepe Spor Kulübüne de iyi bir kamp dönemi geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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