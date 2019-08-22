Ünal Karaman ve Jose Sosa Basın Toplantısı Düzenledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Kaptan Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacakları AEK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim gibi onların da zaafları var. Futbolun doğrularını yaparak ülkemize mutlu dönmek istiyoruz” dedi.

22.08.2019 11:14

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Kaptan Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları AEK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim gibi onların da zaafları var. Futbolun doğrularını yaparak ülkemize mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

Ünal Karaman ve Jose Sosa Basın Toplantısı Düzenledi
Kaynak: Dugout

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