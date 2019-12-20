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Ünal Karaman: Tarih bizi unutmaz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Altay'ı eledikleri kupa maçı sonrası, "Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Daha futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Onun karşılığında hem oyun hem sonuç olarak arzu ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16

Trabzonspor Teknik Direktörü , 'ı eledikleri kupa maçı sonrası, "Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Daha futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Onun karşılığında hem oyun hem sonuç olarak arzu ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dugout

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