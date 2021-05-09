Ünal Karaman: "Son iki haftada bize yakışanı yapacağız"
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Ünal Karaman: "Son iki haftada bize yakışanı yapacağız"

Ünal Karaman: 'Son iki haftada bize yakışanı yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor'a mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, ligin son iki haftasında kendilerine yakışanı yapacaklarını belirtti.

Konyaspor'a mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, ligin son iki haftasında kendilerine yakışanı yapacaklarını belirtti.

Süper Lig'in 40. hafta karşılaşmasında Konyaspor'un deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

"Evimizde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" diyen Karaman, "Biz disiplinli oynamaya çalışan bir takımız, maçı çevirmeye çalıştık. Maalesef tehlike bölgelerinde oyuncularımızı istediğimiz şekilde buluşturamadık. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son iki haftada bize yakışanı yapacağız" şeklinde konuştu.

Ünal Karaman yeni sezon çalışmalarıyla ilgili ise, "Bu sezon canlı performans izlenmede sorunlar yaşandı. Daha önce izlediğimiz futbolcular var. Bu oyuncularla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Sözleşmesi bitenler ve kiralık oynayan oyuncularla alakalı zorlanacağız. Ancak itinalı çalışan bir grupla, bizi en iyi şekilde temsil eden futbolcularla yeni sezon planlaması yapacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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