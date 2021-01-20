Ünal Karaman resmen Göztepe'de
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Ünal Karaman resmen Göztepe'de

20.01.2021 15:08 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:12
Ünal Karaman resmen Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İlhan Palu ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Ünal Karaman'ı takımın başına getirdi. Prensip anlaşmasına varılan ve Göztepe'nin sahasında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip eden Karaman'ın yarın ilk idmanına çıkacağı belirtildi. Karaman, Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'nin deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı müsabakada saha kenarında yer alacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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