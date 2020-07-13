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Ünal Karaman: "Rakibimiz bizden daha fazla istedi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'nın galibiyeti kendilerinden daha çok istediğini söyledi.

Ünal Karaman:
13.07.2020 21:28 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:34

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'nın galibiyeti kendilerinden daha çok istediğini söyledi.

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın kendilerinden daha fazla galibiyeti istediğini aktararak, "Rakibimiz bizden daha fazla istedi. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Belli dönem mücadelenin içinde kaldık. Kendi adımıza riskli oyuncularımızı kullanmadık. 3 sarı kartlı birkaç tane oyuncumuz vardı. Bu riski alamadık. İkinci yarı duruma göre parça parça bu oyuncuları kullandık. Oyun içerisinde istediğimiz hareketliliği sağlamadı. Özellikle pandemiden sonra yoğun bir maç trafiği oldu. Oyuncuların yorgunluğunu normal karşılamak lazım. Her şeye rağmen bazı oyunculardan fazla performans beklerdim. Umuyorum kısa sürede kendi futbol seviyelerini üste çekerler. Bugün herkesin kendi adına çıkaracağı dersler var" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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