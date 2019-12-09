Ünal Karaman'lı Trabzsonspor'da yüzler gülüyor

09.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:00

Trabzonspor'un, 2019-2020 sezonunun ilk 14 haftasında gösterdiği performans ile geçen sezonun aynı periyodunu geride bırakması Teknik Direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürüyor.

Süper Lig'de son iki sezona bakıldığında Trabzonspor ve Galatasaray teknik adam değişikliğine gitmeyen iki kulüp olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Fatih Terim ile yola devam ederken, sportif ve mali açıdan sıkıntılı günlerde takımın başına gelerek Trabzonspor'u yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir mücadele veren Ünal Karaman, son iki sezonun değişmeyen teknik adamları oldu.

İSTATİSTİKLER YÜKSELDİ

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde her geçen hafta istatistiklerini yükseltiyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ilk 14 haftasında 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 19 gol gören Karadeniz ekibi, 22 puan elde ederek 7. sırada yer aldı. Bordo-mavili ekip, bu sezon ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 27 gole karşılık ağlarında 15 gole engel olamayan Karaman'ın takımı, 26 puan elde ederek 3. basamakta kendine yer buldu.

HEM YARIŞMACI HEM YETİŞTİRİCİ

Geçtiğimiz sezonun başından beri takımın başında bulunan Ünal Karaman döneminde bordo-mavililer, hem yarışmacı bir takım hem de oyuncu yetiştiren bir kulüp hüviyetine büründü. Takımın başında bulunduğu süre boyunca radikal kararlara da imza atan deneyimli çalıştırıcı, genç oyunculara önemli şanslar sundu. Bir taraftan takımı yarışın içinde tutan Karaman, diğer taraftan ise gelecek vadeden futbolcuları takıma kazandırarak Türk futboluna yeni isimler sundu. Ünal Karaman, son oynanan Antalyaspor maçında ise Serkan Asan ile Abdurrahim Dursun gibi iki genç isme da forma verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ARDINDAN ZİRVEYE GİDEN TEK TEKNİK ADAM

Trabzonspor'da, 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Shota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi.

Bu isimler arasında Ünal Karaman, bordo-mavilileri zirveye taşıyan antrenör oldu.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA