Ünal Karaman kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir?
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Ünal Karaman kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir?

19.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:37
Ünal Karaman kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir?

Ünal Karaman kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Ünal Karaman hayatı ve biyografisi nedir?

Ünal Karaman kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Ünal Karaman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman 29 Haziran 1966 yılında, Konya'da doğan, Türk eski Millî futbolcu ve teknik direktördür.

KARİYERİ

Futbol kariyeri

İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984'te Gaziantepspor'a transfer oldu. İlk kez bu takımda, üstelik 2. Lig'de oynarken Türkiye millî futbol takımı formasını giyen Ünal Karaman, 1987'de Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'da 1988'de bir lig üçüncülüğü yaşadı. A millî takımın orta sahasının da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 1990'da transfer olduğu Trabzonspor'da kariyerinin büyük bir bölümünde oynadıktan sonra, 1999'da transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde bir yıl futbol oynadı ve 2000 yılında futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyeri

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında ümit millî takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etmiştir.

2008 yılının Kasım ayında Hakan Kutlu'nun istifası ile MKE Ankaragücü'nün başına geçmiştir. 7 Aralık 2008 tarihinde lig de Galatasaray ile yaptığı ve 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrası istifa etmiştir.

19 Mayıs 2009 günü 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyasporda göreve başlamıştır. 2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir. 18 Şubat 2010 tarihinde Ünal Karaman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak da göreve getirilmiştir.28 Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş istifa ettiği için kendisi ve tüm teknik ekip de istifa etmiştir. 2013'te yuvası Trabzonspor'a sportif direktör olarak geri dönmüştür.Ancak 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etmiştir.

2014-15 sezonunu 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçirmiş, sezon sonunda mavi-lacivertli takım ligi 4. sırada tamamlamıştır.

Ünal Karaman 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirildi[4] ve 02 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etti.

3 Mart 2020 tarihinde Çaykur Rizespor teknik direktörlük görevine getirildi. ve 14 Temmuz 2020 tarihinde direktörlük görevinden istifa etti.

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