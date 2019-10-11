Ünal Karaman kendini aştı

11.10.2019 12:46

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, teknik adamlık kariyerinin en iyi dönemini bordo-mavili takımla yaşıyor. 53 yaşındaki çalıştırıcı 7. hafta itibarıyla geçtiğimiz sezonun 2 puan üstüne çıkarak kendini aştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Alınan saha sonuçları, yaşanan sakatlıklara rağmen bordo-mavili takım Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bordo-mavililer 7. haftalar itibarıyla son yılların en iyi puan sıralamasıyla milli araya girdi. Ünal Karaman, yönetimindeki bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve ligde 10. sırada yer aldı. Bu sezon ise 3'er galibiyet ve beraberlikle yoluna devam ederken 1 maçta ise sahadan yenik ayrıldı. 12 puan toplayan bordo-mavililer averajla 3. sıraya yükselerek önemli bir avantaj yakaladı.

53 YAŞINDA 53 MAÇ

Trabzonspor'da futbolcu, yardımcı antrenör, sportif direktör ve son olarak teknik direktör olarak görev yapan Ünal Karaman, 30 Mayıs 2018'den itibaren bordo-mavili takımın başında. 53 yaşındaki deneyimli teknik adam söz konusu dönemden sonra bordo-mavili takımın başında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçları olmak üzere 53 kez resmi müsabakaya çıktı. Annesinin vefatı nedeniyle ise 3-1 kazanılan Akhisarspor maçında sahaya takımın başında yardımcısı Hüseyin Çimşir çıkmıştı. Söz konusu maçlarda 26 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 yenilgi alan Karaman, 1.77 puan ortalaması elde etti.

(İHA)

Kaynak: İHA