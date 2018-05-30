Ünal Karaman, Trabzonspor'la Sözleşme İmzaladı
Trabzonspor yönetimi, teknik direktörlük görevine getirdiği Ünal Karaman'la sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlenen törenle imzayı attı.
İmza töreninde ilk sözü alan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor her alanda yapılanmaya gidiyor. Bu yapılanmanın en önemli taşlarından biri Ünal Karaman hocamız olacak. Kendisiyle birlikte mutluluk ve üzüntüleri beraber yaşadık. İnşallah mutlu bir süreç yaşayacağız. Bu camianın içinden biri. Trabzonspor yönetim kurulu adına kendisine başarılar diliyoruz" dedi.
"CAMİAMIZI HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ"
Karaman ise yaptığ açıklamada, "Hepinize selamlar ve saygılar. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu şehrin sevinciyle sevindim. Hüznüyle kederlendim. Başarı ve acı da yaşayacaksak hep beraber yaşayacağız. Taraftarla bu camia güzel. İnşallah güç birliği oluşturacağız. Camiamızı hak ettiğimiz yere ulaştıracağız" diye konuştu.
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desene trabzon küme dusmemeye oynuyor bu ne sacmalık vizyonsuzlukCevap Yaz Yayından Kaldır
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OLMAZZZZZZZZZZZZZZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Trabzona Hayırlı OlsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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RİZESPOR BİZİM KARDEŞİMİZ. AMA BİZ ŞİKE YAPMAYIZ. YOKSA FB VE GS DEN NE FARKIMIZ OURCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Alma rizenin ahını,,Çıkar aheste aheste:)):)) rize süperlige çıkınca trabzonsporluları korku sardıgı her hallerinden belli oluyor:))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır