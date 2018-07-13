Ünal Karaman İlk Etap Kampını Değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Slovenya'da üst düzeyde verim aldıkları, takımdaşlık ruhunun ön planda olduğu bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Karaman, eksik bölgelere takviye için transfer komitesinin fedakar bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon hazırlıklarının sürdürüldüğü Slovenya'nın Lyublyana şehri Kranj kasabasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Karaman, sohbet sırasında yazılı basına açıklamalarda bulundu.

"ÜST DÜZEYDE VERİM ALDIĞIMIZ İLK ETAP KAMPINI GERİDE BIRAKTIK"

Karaman, üst düzeyde verim aldıkları bir kampı geride bıraktıklarını belirterek, "Mevcut yapı dikkate alındığında istediğimiz aldık. Yönetimimizin fedakarlık içerisinde bir çalışması mevcut, onu da biliyoruz. Takım olma yolunda biz burada bir yol kat etsek de bunun bir ayağı eksik kalıyor. Bu eksikliklerimizi en kısa süre içerisinde çözeceğiz. Trabzon'daki izleme kadrosu içindeki arkadaşlarımız fedakarlık içinde çalışıyorlar. Kamp yoğunluğu döneminde arkadaşlarımızın da gece geç saatlere kadar çalışmaları var, bunları yok saymamız mümkün değil. Ama ortada bir Trabzonspor gerçeği var ki, ortadaki maddi sıkıntıları herkes biliyor. İnşallah burayı en kısa süre içerisinde atlatıp takımımıza katkı yapacak oyuncularla beraber önümüzdeki ikinci hazırlık dönemini geçiririz" dedi.

"BÜTÜN OYUNCULARIMI GÖSTERDİKLERİ ÖZVERİDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

Huzurlu bir kamp dönemi geçirdiklerine vurgulayan Karaman, harika bir kamp dönemi ve iyi bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirterek, "Oyuncularımın çalışma performansından çok memnunun. Sadece birkaç oyuncumuzun adalesinde sorun oldu. Bütün oyuncularımı gösterdikleri özveriden dolayı tebrik ediyorum. Dışarıda kalan dahi bir an önce takımla birlikte çalışmak için sabırsızlandı. Biz onlara biraz daha beklemeleri gerektiğini söyledik ki ileride bir sıkıntı yaşamayalım diye" ifadelerini kullandı.

"KAFAMDAKİ TRABZONSPOR RAKİBİNE SAYGI DUYAN, KENDİSİNE DE SAYGI DUYULAN"

Futbolun gerçeklerine asla sırt çeviremeyeceklerinin altını çizen Karaman, "Benim kafamdaki Trabzonspor'da, yeteneklerine güvenmiş, arkadaşından güç alan, yanındakinin hatasını açık etmek yerine onun hatasını kapatan, futbolun doğrularını, hücumu savunmayı bütünlük içinde yapan, asla rakibinden çekinmeyen ama saygı duyan, maç sonunda da rakibin kendisine saygı duyan bir Trabzonspor sahada görmek isterim" dedi.

"BÖLGESEL OLARAK İHTİYAÇLARIMIZ VAR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bölgesel olarak ihtiyaçları olan mevkilerin bulunduğunu belirterek, "Ligde takımlar çok ciddi katkılarla hazırlığını yapıyor. Biz geçtiğimiz sezona göre savunma göbeğini boşaltmış durumdayız. Orta sahadan geçen seneden bize ciddi katkı sağlamış (Okay Yokuşlu) oyuncumuzun transferi gerçekleşti. O bölgede birisi bizim kadromuzda olup (Bero) birisi kiralık pozisyonunda olup (Aytaç Kara) gönderdik. O bölge için de bir ihtiyaç hasıl olabilir. Kanatlara baktığımızda Castillo'nun iyi olduğu durumda dahi o bölge için arayışlarımız devam ederken Castillo'nun sakatlığı gerçekleşince orada da bir belki iki oyuncu söz konusu. Bunlar takım için beklentiler. Biz kulübümüzün bize sunduğu imkanlara, 'Hayır öyle olacak, böyle olacak' diyecek pozisyonda değiliz, biz de oranın bir parçasıyız. Ortada sıkıntı varsa bu sıkıntıya elbette ortak olacağız. Altyapımızda olan 1461 kulübümüzde olan oyuncularla kamp dönemi geçirdik. Bir noktaya getirebileceğimiz oyuncular olabilir, belki yetenek olarak takibatını yapacağımız ve altyapıdan 1461'e gönderebileceğimiz oyuncular olabilir. Ancak görünen bir gerçek var ki, bölgesel olarak birçok yerde eksiğimiz var. Hayale de atlamayacağız. Trabzonspor takımı, forması bir değerdir. Bizim bu değere karşı kayıtsız kalmamız söz konusu değil" dedi.

"GÖNLÜMDEKİ FIRTINALARI İZAH EDEMEM"

Camiada varlığında da yokluğunda da Trabzonsporlu olduğunu yineleyen Karaman, mütevazı bütçelerle acil ihtiyaç olan bölgelere oyuncular alıp yüksek enerji almaya gayret göstereceklerini belirtti. Karaman, "Trabzonspor şu an maddi zorluklar içinde deyip, ceremesini yapanlar çeksin deme lüksümüz yok. Benim burada bir çaresizliğim var. Varsa bir çare kulübe destek olunsun. En azından bir adım atılıyorsa biz bu adımın içinde olmayalım mı? Evet gönlüm çok şeyler arzu ediyor. Biz burada doğru transfer noktalarını doğru adamlarla değerlendirmiş olsak, benim gönlümdeki fırtınaları kimsenin görme şansı çok zayıf. Gönlümdeki fırtınaları izah etmem mümkün değil. Ama ben yıllardır alıştım. Biz acısında da, kederinde de, sevincinde de varız. Ne yaşayacaksak beraber yaşayacağız. Umuyorum ki özverili çalışan insanlar bu gayretimizi karşılıksız bırakmayacaklardır" şeklinde konuştu.

"BİZ BÜYÜK RESME BAKARIZ"

Takımla birlikte kampa katılan genç oyuncuların tecrübeli isimlerle birlikte olmasının ise kendileri için büyük şans olduğunu belirten Karaman şunları söyledi:

"Trabzonspor'da forma giymek, kampa gelmek, geçmiş dönemde hizmet etmiş değerlerle çalışmak, önünde hem genç kuşaktan gelmiş önü açık, ufku açık oyuncularla oynamak, hem de yıllardır bu lig içinde yaşayıp formamız altında çeşitli başarılar elde etmiş abileriyle oynamak onlar için çok ciddi bir şans. Birçok şeyi farklı şekilde değerlendirebiliyor insanlar. Trabzonspor'a ilk geldiğimizde de basın toplantımızda gençlerle ilgili bazı örnekler verdik. Orada genel bir tespit yaptık ve insanlar bizim o tespitlerimizi farklı algılayabildi. Şunu gerçekten asla unutmamamız lazım; onlar bizim evlatlarımız, geleni de gelmeyeni de, bizi tercih etmeyip başka yere gidenleri de. Biz onların hepsiyle alakalı, eğitimlerini tamamlamadı diye üzülüyoruz. Yoksa kısa zamanda kazanıp da evine götüreceği 3-5 kuruşun, otobüs bileti ile evine gitmek yerine kendi altına çekeceği aracı bugünden elde etmenin hesabı içinde olanlarla aynı paralelde gitmemiz söz konusu değil. Biz büyük resme bakarız."

"ALTYAPI ANLAMINDA BÜTÜN KARADENİZ'İ KUCAKLAYIP YURT GENELİNDE BİR HAMLE BAŞLATMAMIZ GEREKİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Karaman, Trabzon'da düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini de hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Benim sözlerimi alıp, 'Sefa'yı kast etti' dediler. Halbuki ben ne Sefa'yı, ne annesini, ne babasını ne de menajerini gördüm. Onlar bizim gençlerimiz, bize teslim, bize emanetler. Onları bir noktaya getiremezsek ailelerinden daha fazla üzülürüz. Bu bizde tamamen samimi. Belki ailesi kısa dönemde oğlu bir şey kazansın ister, biz onun büyük resmi görmesini isteriz. Altyapıdaki çocuklarımızın ve ailesinin gelişimi de dahil olmak üzere bu konu daha çok sosyolojik yönden ele alınmalı. Futbol bilgisi tek başına bu gençleri hayata hazırlamıyor. Biz onları geleceğe hazırlama noktası içerisinde futbol oynayan ve insan olarak, iyi ve topluma faydalı bir birey olarak katkı sağlama amaçlı gayret gösteririz. Ne eleştiririz ne de çocukları farklı noktalara getirip tartışılır hale getiririz. Evet almaları gereken yol var. Belki biraz daha beni birçok şeyde zorlamalıydılar ama kötü değiller. Arkadaşından bir adım daha öne geçip mesafe almaya çalışan var. Bu, 'Trabzonspor'a geldim, kampı gördüm, kamptan sonra gider iyi bir kulüpte 3-5 lira transfer parası alır kendime bir yol bulurum' değil. Bundan ziyade önlerinde kendi yaşlarında Milli Takım forması giymiş bir hocaları var. Ben 18-20 yaşındaki bir insana çocuk gözüyle bakamam. Sadece eğitimleriyle alakalı biz biraz daha mesafe verip yol aldırmaya çalışıp onların gelişmelerine katkı sağlayabiliriz. Evet bir adım daha önde olan var bir adım geride olanlar var. Onları da kamp bitiminde durum değerlendirmesi yaptığımızda bilgilendirmeyi yapacağız. Açıkçası altyapı noktasında hem Trabzon'u hem bütün Karadeniz'i kucaklayıp yurt genelinde bir hamle başlatmamız gerekir diye düşünüyorum."

"İNANILMAZ BİR SAYGI VE SEVGİ ORTAMI VAR"

Karaman takım içinde inanılmaz bir saygı ve sevgi ortamı bulunduğunu dile getirerek, "Ben oyuncularıma teşekkür ederken klasik bir söylem değildi. Eğer bir olumsuzluk görmüş olsam bunu paylaşırım. Örneğin Castillo bana gelip, 'Hocam benim oynamam lazım, siz ve arkadaşlarım bana o güveni verdiniz. Benim arkadaşlarımın arasında olmam lazım' diyor. Ancak geçen yıldan kalan bir olgu var, 'Castillo sakat' deniyor. Örneğin Sosa'nın arka adalesinde sakatlığı var. MR'da, filmlerde belli oluyor, ödemi var. Bana göre şu anda erken başladı. Ancak Sosa özverili, bir an önce sahanın içinde olup arkadaşlarıyla olmak istiyor. İnsanlar yorum yapıyor, 'Castillo sakat, Sosa ağırdan alıyor'. Ben burada ne demeliyim? Kalecimiz (Esteban) tamam geçmişte bir şeyler yaşanmış, belki bir anlama sorunu olabilir. Onun geldiği andaki samimi özrünü görüyorsun. Milleti ne olursa olsun hepimiz insanız. Hele sporcu benim formamı giyiniyorsa benim için çok değerli. Geçmiş dönemde bunlar bir sözleşme yapmış, kimse bunlara silah dayayarak yapmadı bunu. Bunun içinde özveri gösterecek olan varsa onu bir şekilde gösterir ama bana göstereceği en büyük özveri saha içindeki duruşu. Disiplini ile çalışacak, antrenmanını yapacak. Kendisine forma veren insanlara iyi bir gösteri sunacak. Sahaya çıktığında elinden gelen tüm gayreti gösterecek. Onur ve Burak başta olmak üzere ciddi bir kaptanlık katılımları söz konusu. İnanılmaz bir sevgi ve saygı ortamı söz konusu. Çok ağır bir antrenman programı olmasına rağmen birbirlerine 'öf' dedikleri bir durum söz konusu değil. Şükürler olsun ki çok da iyi çalışıyorlar. Şu anda birbirlerini destekleme ve kucaklama var. İnşallah birkaç tane kalite araya katabilirsek seyredilmesi keyifli olan bir Trabzonspor oluştururuz" ifadelerini kullandı.

"HAFİFE ALINACAK BİR LİGDE DEĞİLİZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, lig fikstürünü de değerlendirdi. Hafife alacakları bir ligde olmadıklarını belirterek, "Lig zor bir lig. Her türlü zorluğa karşı hazırlıklı olmalısınız. Hafife alınacak bir lig değil. Ciddi çalışıyoruz. Fena bir fikstür değil. Ama ilk 4 haftaya baktığınızda zorluk derecesi olan müsabakalarımız var. Eksik bölgelerimiz var, hala katılmamış bizlerle çalışmamış oyuncularımız var. Umuyorum bir an önce aramıza katılıp, gerekli antrenmanı yapmış ve her şeyiyle hazır olmuş bir Trabzonspor olarak o müsabakaya çıkarız. Ne kadar erken bir araya gelip hazırlanmış olursak o kadar başarı sağlarız. Baktığımızda Başakşehir hazırlık anlamında bizden önde. Kadro yapılanması noktasında da. Bizim inancımız var, güveniyoruz" diye konuştu.

"TRANSFERDE BÜTÇE OLARAK ÇOK FAZLA AÇILMAMAMIZ LAZIM"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak Karaman, "Biz burada birçok şeyden daha uzak yaşıyoruz. Çabayı biliyorum, izleme komitesindeki arkadaşların, hocalarımız ciddi anlamda çalışıyor, yöneticilerimizin ciddi anlamda oyuncu katmak için çalıştıklarını biliyorum. Ancak insanlar farklı olmuş. Ben bugün bir şey konuşup sözünü vermişsek bitmiştir. Ancak bir oyuncu akşam gelecek deniyor. Bir bakıyorsun, 'Uçak kalkmadı, o olmadı bu olmadı' farklı mazeretler yaşanıyor. Bir taraftan da kulübün bütçesi belli, çok fazla açılmamamız lazım. Bu anlamda daha kontrollü gidiyoruz" dedi.

"TRANSFERLERİ İZLEME KOMİTESİ TAKİP EDİYOR"

Transferler konusunda kendilerinin kamp yoğunluğundan dolayı sadece son noktada fikir beyan etme imkanına sahip olduklarını söyleyen Karaman, "Kamp yoğunluğundan dolayı ciddi bir mesaimiz var. Başladığımız andan itibaren müthiş özveri ile gidiyoruz. Bu kamp yoğunluğuna geçtiğimiz dönem içerisinde onların daha fazla zamanı olduğu için oradan daha fazla yardım istiyoruz. Bütçeyi belirleyecek olan yönetimimiz de orada, yan yanalar. Şu anda böyle bir ortam var. En son nokta için bize de, 'transfer edilecek ismi söylüyorlar. Biz de 'Nasıl bir oyuncu geliyor' diye bakıyoruz, şayet uymayacak bir oyuncuysa fikrimizi söylüyoruz. Ama genelde 3 aşağı 5 yukarı fikirlerimiz örtüşüyor" açıklamasında bulundu.

(Gökmen Şahin/İHA)