Ünal Karaman: "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları Abdulkadir Parmak'ın açıklması TRABZON - UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcu Abdulkadir Parmak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen...
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları
Abdulkadir Parmak'ın açıklması TRABZON - UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcu Abdulkadir Parmak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.