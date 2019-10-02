Ünal Karaman: "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları Abdulkadir Parmak'ın açıklması TRABZON - UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcu Abdulkadir Parmak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen...

02.10.2019 17:53
Ünal Karaman:

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları

Abdulkadir Parmak'ın açıklması TRABZON - UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcu Abdulkadir Parmak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.