Ünal Karaman Göztepe ile dalya yapacak

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ünal Karaman, Beşiktaş maçında dalya diyecek. Süper Lig kariyerinde teknik adam olarak Vodafone Park'ta 100'üncü maçına çıkacak Karaman, sarı-kırmızılı takımla da ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını yaşayacak. A Milli Takım'da 2004 senesinde Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan, Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, kariyerinde İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Şanlıurfaspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı. Bu takımlarda farklı liglerde 177 resmi müsabakaya çıkan Karaman 74 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 37 beraberlik ve 66 yenilgi aldı.

Göztepe ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak Ünal Karaman, Süper Lig kariyerinde ise 99 mücadalede 41 galibiyet, 20 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı. Karaman, Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu belirterek, "İstanbul'da en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Takımımız çıkışta, seriyi sürdürmek istiyoruz" dedi. Göztepe'de kulüp bulması istenen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro veda mesajı yayınladı. TFF 1'inci Lig ekibi Altay'a imza atması an meselesi olan 37 yaşındaki futbolcu, "Bir şans daha için Tanrı'ya şükretmek istiyorum. Bu kulüpte 1.5 sezondan sonra bir döndü sona erdi. Her şey için minnettarım. Göztepe'ye başarılar diliyorum. Taraftara her şey için teşekkür ediyorum. Herkese kocaman sarıldım, Göz Göz Göztepe" ifadelerini kullandı.

