Ünal Karaman Getafe Maçı Sonrası Konuştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçının ardından altyapıdan 6 oyuncunun forma giydiğini belirterek, "Her türlü zorluğu olan mücadelenin, her zaman içinde olup da kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek, güçleri ne ise onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımız müsabaka oynadı" dedi..
29.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:13
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçının ardından altyapıdan 6 oyuncunun forma giydiğini belirterek, "Her türlü zorluğu olan mücadelenin, her zaman içinde olup da kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek, güçleri ne ise onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımız müsabaka oynadı" dedi..
Kaynak: Dugout
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