Ünal Karaman Getafe Maçı Sonrası Konuştu

29.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:13

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçının ardından altyapıdan 6 oyuncunun forma giydiğini belirterek, "Her türlü zorluğu olan mücadelenin, her zaman içinde olup da kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek, güçleri ne ise onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımız müsabaka oynadı" dedi..