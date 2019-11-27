Ünal Karaman Getafe Maçı Öncesi Konuştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Getafe maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Karaman, 'Avrupa Ligi'ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı'nda görmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.
27.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:13
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Getafe maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Karaman, 'Avrupa Ligi'ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı'nda görmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dugout
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