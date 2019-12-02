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Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından konuştu

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 tercihi hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

02.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:13

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü , oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 tercihi hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Kaynak: Dugout

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