Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından konuştu

02.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:13

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 tercihi hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.