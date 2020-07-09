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Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"

- Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu" Süper Lig'in 31. haftasında evinde Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, "Oyuncular teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler" dedi.

09.07.2020 22:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:24

- Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"

RİZE - Süper Lig'in 31. haftasında evinde Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, "Oyuncular teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler" dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne bazı oyuncularını kullanamadıklarını dile getiren Karaman, "Buna rağmen mücadele eden oyuncu grubum vardı. Teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Abarhoun, Umar, Gökhan Akkan, Tunay, Moroziuk sakatlıkları, Oğulcan'ın ayrılması bizi hayli zor duruma soktu. Elimizdeki oyuncular inanılmaz işler yapıyor. Bu zorluklara karşı direnç koyma işi. Her türlü eksiğe karşı mücadele etmeleri bizleri mutlu etti. Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman: 'Çok özel bir üç puan oldu'

Kaynak: İHA

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