HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"

2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, "Oyuncular teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler" dedi.

Ünal Karaman:
09.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:03

2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, "Oyuncular teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler" dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne bazı oyuncularını kullanamadıklarını dile getiren Karaman, "Buna rağmen mücadele eden oyuncu grubum vardı. Teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Abarhoun, Umar, Gökhan Akkan, Tunay, Moroziuk sakatlıkları, Oğulcan'ın ayrılması bizi hayli zor duruma soktu. Elimizdeki oyuncular inanılmaz işler yapıyor. Bu zorluklara karşı direnç koyma işi. Her türlü eksiğe karşı mücadele etmeleri bizleri mutlu etti. Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı Güncel
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu Güncel
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı Güncel
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Milli Savunma Bakanı Akar'ı Kiev'de duygulandıran not
Milli Savunma Bakanı Akar'ı Kiev'de duygulandıran not
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yılmaz Tunç Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Avrupa
Şu an buradasınız: Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 23:15:30. #1.14#
title