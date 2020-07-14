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Ünal Karaman: Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim

Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman, "Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen;

Ünal Karaman: Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim
14.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:51

Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman, "Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifa eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor'a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla" dedi.

Ünal Karaman, yeşil-mavili kulübe yayımladığı mesajla veda etti.Kendisine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Ünal Karaman, "Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifa eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor'a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla. Çaykur Rizespor sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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