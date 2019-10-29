29.10.2019 00:14

- Ünal Karaman: "Bazı bölgelerle alakalı farklı alternatifler oluşturabilirdik"

İSTANBUL - Sakat oyuncuların fazla olmasının kendilerini zorladığını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bazı bölgelerle alakalı farklı alternatifler oluşturabilirdik, eksik kaldık bu konuda" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Teknik adamlar için böyle müsabakalar zor olur. Bizim için de zor oldu rakip teknik adam için de. Her şeye rağmen son dakikada olsa maçı bırakmadı oyuncularım. Saha içerisinde kendi yeteneklerini, güçlerini ortaya koymaya çalıştırlar. Başakşehir iyi oyunculardan kurulu bir takım, kulübesi de güçlü. Onlar da futbol adına güzel şeyler yaptılar. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bulunduğumuz makam mazeret üreme yeri değil"

Sakat oyuncuların fazla olmasının kendilerini zorlayıp zorlamadığı yönünde gelen bir soruya Karaman, "Sezona başlarken bazı bölgelerle alakalı farklı alternatifler oluşturabilirdik, eksik kaldık bu konuda. Bunu bütün olanlarla ele almak lazım. Hiçbir takımda hiçbir oyuncunun eksik olmasını istemem ama biz bugün sahaya 3 oyuncu koyduk sonradan. Bunlar genç oyuncular. Elbette ki bunun zorluklarını yaşıyoruz ama bulunduğumuz makam mazeret üreme yeri değil. Bazen bu ortamlarda gençler olumsuzluğu fırsata çevirebiliyor. Bunu kullanıp Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksümüz yok. Hepsine ihtiyacımız var bu rekabet ortamında" şeklinde konuştu.

"Bizim hiç rahat maçımız yok"

Futbolcularının her maç son düdüğe kadar mücadele ettiklerini dile getiren Ünal Karaman, "Bizim hiç maçımız yok ki rahat olsun. Hep sinir sistemiyle oynuyoruz. Sonuna kadar mücadele veriyorlar. Oyuncularıma karşı bu durumu söylemekle mükellefim. Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren yeteneği ölçüsü içerisinde insan olarak, niyet olarak sahanın içindeler. Bu bize bir duruş getiriyor. Bu konuda sonsuz müteşekkirim" diye konuştu.

Kaynak: İHA