Ünal Karaman Ankaragücü Maçını Değerlendirdi
Fırtına’nın başında 61. maçına çıkan Ünal Karaman maçın ardından, “Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar. Camiamız adına onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13
Fırtına'nın başında 61. maçına çıkan Ünal Karaman maçın ardından, "Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar. Camiamız adına onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: Dugout