Ünal Karaman Ankaragücü Maçını Değerlendirdi

25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13

Fırtına'nın başında 61. maçına çıkan Ünal Karaman maçın ardından, "Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar. Camiamız adına onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.