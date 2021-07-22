Ünal'dan flulu resme tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünal'dan flulu resme tepki

Ünal'dan flulu resme tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, bayramlaşma programında ilçe protokolünün yer aldığı fotoğraf karesinde kendisini flulayan internet sitesine tepki gösterdi.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, bayramlaşma programında ilçe protokolünün yer aldığı fotoğraf karesinde kendisini flulayan internet sitesine tepki gösterdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Safranbolu'da gerçekleştirilen bayramlaşma programında ilçe protokolü Asmalatında bayramlaşmıştı. Törene ait fotoğraf karelerinin haber amaçlı olarak paylaşılmasının ardından Karabük'te yayın yapan yerel bir internet sitesi TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ın yüzünü flulayarak servis etmesi tepkilere neden oldu.

TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Kaymakam, Belediye Başkanı ve Ak Parti ilçe başkanı ile birlikte yer aldığı fotoğraf karesinde kendisinin kasıtla flulayan internet sitesi yöneticilerine tepki göstererek, yapılanın etik dışı olduğunu söyleyerek tepkisini ortaya koydu.

Yapılanın etik dışı olduğunu kaydeden Ünal, " İnsana saygınız yoksa temsil ettiğiniz kuruma saygınız olsun. İlçe protokolünün ile birlikte yer aldığımız bir karede kendi ihtiras ve öfkelerine karşı böylesi ucuz işlerle uğraşmaları bizi değil asıl kendilerini küçük düşürür" dedi. - KARABÜK

Ünal'dan flulu resme tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Kadir Doğulu Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünal'dan flulu resme tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 17:13:00. #1.15#

title