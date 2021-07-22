Ünal'dan flulu resme tepki

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, bayramlaşma programında ilçe protokolünün yer aldığı fotoğraf karesinde kendisini flulayan internet sitesine tepki gösterdi.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, bayramlaşma programında ilçe protokolünün yer aldığı fotoğraf karesinde kendisini flulayan internet sitesine tepki gösterdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Safranbolu'da gerçekleştirilen bayramlaşma programında ilçe protokolü Asmalatında bayramlaşmıştı. Törene ait fotoğraf karelerinin haber amaçlı olarak paylaşılmasının ardından Karabük'te yayın yapan yerel bir internet sitesi TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ın yüzünü flulayarak servis etmesi tepkilere neden oldu.

TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Kaymakam, Belediye Başkanı ve Ak Parti ilçe başkanı ile birlikte yer aldığı fotoğraf karesinde kendisinin kasıtla flulayan internet sitesi yöneticilerine tepki göstererek, yapılanın etik dışı olduğunu söyleyerek tepkisini ortaya koydu.

Yapılanın etik dışı olduğunu kaydeden Ünal, " İnsana saygınız yoksa temsil ettiğiniz kuruma saygınız olsun. İlçe protokolünün ile birlikte yer aldığımız bir karede kendi ihtiras ve öfkelerine karşı böylesi ucuz işlerle uğraşmaları bizi değil asıl kendilerini küçük düşürür" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı